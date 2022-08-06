Жертвы военных РФ. С начала войны в Украине от рук оккупантов погиб 361 ребенок — Офис генпрокурора

6 августа, 11:12
Россия бьет ракетами по гражданским объектам, гибнут дети (Фото:ГСЧС/Telegram)

Россия бьет ракетами по гражданским объектам, гибнут дети (Фото:ГСЧС/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 361 ребенок, еще более 1063 получили ранения.

Такие данные по состоянию на субботу, 6 августа, обнародовал Офис генпрокурора в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 371, Харьковской — 197, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 58, Херсонской — 55, Запорожской — 40.

Там также рассказали о последних случаях гибели и ранения детей.

Так, 5 августа в результате обстрела Николаева получил ранение 13-летний мальчик.

Также стало известно, что 28 июля из-за обстрелов с. Чернобаевка Херсонской области получил ранения малолетний мальчик.

22 марта в результате обстрелов г. Изюм Харьковской области получил смертельные ранения 6-летний мальчик.

Кроме того, установлено, что 21 июня в результате обстрелов с. Малые проходы Харьковской области от полученных телесных повреждений погиб 12-летний мальчик.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Дети Офис генерального прокурора Война России против Украины

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