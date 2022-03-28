Уменьшилось в 2,5 раза. С начала полномасштабной войны в Украине стали фиксировать меньше преступлений — глава Нацполиции 28 марта, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Глава Нацполиции Игорь Клименко (Фото:Ігор Клименко/Facebook)

C начала полномасштабной войны в Украине количество заявлений об уголовных и административных правонарушениях уменьшилось в 2,5 раза. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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«В целом количество заявлений об уголовных и админправонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По обращениям граждан зафиксировано совершение около 13 тысяч преступлений, из них более 10 тысяч — тяжкие и особо тяжкие», — пишет он в Facebook.

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Клименко уточнил, что с начала войны уже зарегистрировано более 330 уголовных производств по факту краж. Он призвал украинцев, которые помогают полиции, быть гуманнее к мародерам во время задержания, ведь воры все равно будут отвечать перед законом.

Глава Нацполиции также напомнил, что на территории, где не работает 102, открыли новые телефонные линии, с которыми можно ознакомиться по ссылке.