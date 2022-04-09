С начала вторжения РФ в Украине погибли 176 детей, 324 ребенка пострадали — омбудсмен

9 апреля, 08:53
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Надпись на входе в подвал школы (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Надпись на входе в подвал школы (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Украине в результате войны России против Украины погибли 176 детей, еще 324 ребенка пострадали, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Такие данные она привела по состоянию на 8:00 9 апреля 2022 по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения.

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«Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — отметила Денисова.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Омбудсмен Дети Людмила Денисова Война России против Украины

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