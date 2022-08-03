С начала войны пропавшими без вести числятся 204 ребенка 3 августа, 04:10 Украинские дети на улицах Харькова (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Представитель Уполномоченного ВР по правам человека Аксана Филипишина сообщила, что с начала полномасштабного вторжения армии РФ пропавшими без вести числятся 204 ребенка.



В Офисе омбудсмена сообщили, что на портале Дети войны опубликованы также данные о 358 погибших и 693 раненых детях.

«Сегодня на этом портале обнародованы данные о 693 раненых, 358 погибших, 204 пропавших без вести детях и по меньшей мере 5 911 детях, нелегально депортированных в Россию», — сообщила Филипишина.

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Она отметила, что РФ хочет легализовать похищение украинских детей благодаря указу кремлевского диктатора Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, недееспособными лицами, которые являются гражданами Украины и находятся на временно захваченных территориях.

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