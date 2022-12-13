С начала войны погибли 54 спасателя — ГСЧС

13 декабря, 20:56
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Работа спасателей в Украине (Фото:ГСЧС)

Работа спасателей в Украине (Фото:ГСЧС)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 54 спасателя. Кроме этого, 178 получили ранения, а шесть находятся в плену.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в Media Center Ukraine.

Он уточнил, что российские оккупанты применяют различные виды боеприпасов, а также минные ловушки.

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«Действительно, бывают случаи, когда гибнут и лучшие профессионалы. Потому что враг применяет различные виды боеприпасов, а часто еще и минные ловушки. Работать достаточно тяжело. Трое наших сотрудников вчера погибли в Донецкой области, в районе Константиновки во время проведения разминирований. И двое сейчас находятся в больнице, врачи борются за их жизнь», — он.

В Донецкой области 12 декабря группа пиротехников подорвалась на взрывчатке. В результате взрыва погибли три человека, еще двое — получили ранения.

Из-за большой площади заминированных территорий в Украине регулярно происходят случаи взрывов людей на взрывчатках.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия ГСЧС Война России против Украины

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