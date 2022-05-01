С начала войны от рук оккупантов погибли 219 детей, более 404 ранены 1 мая, 09:02 Цей матеріал також доступний українською В Украине от рук оккупантов практически ежедневно погибают дети (Фото:ДБР)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 219 детей, более 404 получили ранения.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Такие данные на утро воскресенья, 1 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 44, Николаевской — 43, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, в Киеве — 16, в Житомире — 15 .

В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях ранения детей.

Так, в течение 29—30 апреля в результате обстрелов военными РФ города Доброполье, пгт Дробышево Краматорского района и села Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей.



28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом села Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.



Россия напала на Украину 24 февраля. 1 мая — 67-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.



С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы.



На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города в этих регионах, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.



18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



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