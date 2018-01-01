С начала военного положения в Украину не пустили более тысячи россиян Сегодня, 15:40 29 Цей матеріал також доступний українською Не всем россиянам отказывают во въезде в Украину

С начала военного положения в Украине пограничники не пустили более 1020 россиян.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет 112 Украина.

Представитель ГПС подчеркнул, что россиян не пускают в Украину выборочно.

"В первую очередь те граждане РФ, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу на въезд в Украину. Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы", - пояснил он.

Слободян добавил, что согласно действующему законодательству для выяснения цели поездки пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства. В частности, это могут быть обратные билеты, бронирование отеля, подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости и другие данные.

Помощник главы ГПС также сообщил, что Россия без объяснения причин отказала во въезде 280 украинцам.

Ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

При этом в МИД РФ заявляли, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно.

Вместе с тем российские пограничники стали отказывать во въезде украинцам без объяснения причин.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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