Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Павел Казарин
Крым и его проигравшие победители
Сергей Фурса
Украина – Коломойский 0:1
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
Фоззи
Братья Систерс и зубная щетка

С начала военного положения в Украину не пустили более 800 россиян

Сегодня, 11:37
28
Цей матеріал також доступний українською

Украина усилила проверки на границе из-за военного положения

Фото: ГПС

С 26 ноября в Украину не пустили более 800 граждан Российской Федерации.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет Громадське.

"С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - уточнил он.

Ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. 

При этом в МИД РФ заявляли, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно.

Вместе с тем российские пограничники стали отказывать во въезде украинцам без объяснения причин.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

 В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.   

Смотрите также  

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Смотрите также 

 

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Россияне Госпогранслужба Украины Военное положение

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 08:13

article_img
Агрессия РФ в Керченском проливе: Полторак объяснил, почему украинские моряки не открывали огонь

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
3499
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
2184
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
1915
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13668
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10448
Евгений Ихельзон - фото
Евгений Ихельзон
Почему я проголосую за Порошенко?
8293
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28944
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25084
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20276

Читайте также

События

Сегодня, 11:50

article_img
Один из Племени. Как актер из нашумевшего фильма оказался между двумя мирами
Украина

Сегодня, 01:45

article_img
В Украину не пустили четырех журналисток из России
События

Вчера, 23:50

article_img
Хочу семью, нормальную женщину и в огороде ковыряться. Рассказы украинских бездомных - репортаж НВ