С начала военного положения в Украину не пустили более 800 россиян Сегодня, 11:37 28 Цей матеріал також доступний українською Украина усилила проверки на границе из-за военного положения Фото: ГПС

С 26 ноября в Украину не пустили более 800 граждан Российской Федерации.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет Громадське.

"С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - уточнил он.

Ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

При этом в МИД РФ заявляли, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно.

Вместе с тем российские пограничники стали отказывать во въезде украинцам без объяснения причин.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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