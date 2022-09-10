С начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории — Зеленский 10 сентября, 21:41 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Движение ВСУ по разным направлениям фронта продолжается. К настоящему времени в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, — показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них — бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет», — отметил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что если кто-либо из российских военных или силовиков боится сейчас возвращаться в Россию, то Украина гарантирует каждому, кто будет задержан ВСУ, обращение согласно Женевским конвенциям.



29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.



9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.



Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея и Купянск.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 сентября сообщил, что за последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.



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