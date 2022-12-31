В МВД рассказали, сколько диверсионных групп разоблачили с начала полномасштабной войны 31 декабря, 09:37 Оборудование ДРГ, обнаруженной в городе Раздельная (Одесская область) во время российского вторжения в Украину в 2022 году (Фото:Dpsu.gov.ua/Wikipedia)

С начала полномасштабного вторжения РФ полицейские разоблачили 108 вражеских ДРГ и задержали более 1880 человек, вероятно причастных к диверсионной деятельности.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

«По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности», — сказал он.

Видео дня

Енин добавил, что на освобожденных от войск РФ территориях продолжаются деоккупационные мероприятия, этот процесс постоянен.

По словам первого заместителя главы МВД, работа стражей порядка охватывает очень много вопросов: фиксацию военных преступлений, обеспечение документами жителей освобожденных территорий, гуманитарное разминирование и т.д.