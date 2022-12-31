В МВД рассказали, сколько диверсионных групп разоблачили с начала полномасштабной войны

31 декабря, 09:37
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Оборудование ДРГ, обнаруженной в городе Раздельная (Одесская область) во время российского вторжения в Украину в 2022 году (Фото:Dpsu.gov.ua/Wikipedia)

Оборудование ДРГ, обнаруженной в городе Раздельная (Одесская область) во время российского вторжения в Украину в 2022 году (Фото:Dpsu.gov.ua/Wikipedia)

С начала полномасштабного вторжения РФ полицейские разоблачили 108 вражеских ДРГ и задержали более 1880 человек, вероятно причастных к диверсионной деятельности.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

«По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности», — сказал он.

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Енин добавил, что на освобожденных от войск РФ территориях продолжаются деоккупационные мероприятия, этот процесс постоянен.

По словам первого заместителя главы МВД, работа стражей порядка охватывает очень много вопросов: фиксацию военных преступлений, обеспечение документами жителей освобожденных территорий, гуманитарное разминирование и т.д.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Евгений Енин Война России против Украины ДРГ

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