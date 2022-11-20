Россия уже выпустила по Украине более 4700 ракет — Зеленский 20 ноября, 20:32 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Международной организации Франкофонии сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 4700 ракет.

«Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны», — сказал президент.

Видео дня

Зеленский также напомнил, что в минувший вторник, 15 ноября, Россия выпустила по территории Украины более 100 ракет. В результате без электроэнергии осталось более 20 миллионов человек.

«Знаете, что такое этот ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях — из-за ракетного поражения энергетики», — сказал он.

При этом Зеленский также отметил, что возвращение мира возможно.



«Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно! Но оно возможно, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора», — добавил президент.

