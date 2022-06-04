Жертвы российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадали минимум 726 детей

4 июня, 10:13
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В Украине продолжают гибнуть дети (Фото:ДБР)

В Украине продолжают гибнуть дети (Фото:ДБР)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 261 ребенок, 465 получили ранения.

Такие данные на утро субботы, 4 июня, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 187, Киевской — 116, Харьковской — 112, Черниговской — 68, Луганской — 52, Херсонской — 52, Николаевской — 47, Запорожской — 29, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.

В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях ранения детей.

Так, 2 июня военнослужащие армии РФ обстреляли из артиллерии с.Марьянское Криворожского района Днепропетровской области. Ранена женщина и ее двое детей 10 и 7 лет.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Дети Офис генерального прокурора Война России против Украины

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