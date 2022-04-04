Без учета Мариуполя и Ирпеня. В ООН зафиксировали 1417 смертей мирных жителей с начала войны 4 апреля, 04:17 Цей матеріал також доступний українською Могила погибшего гражданского в парке Ирпеня, 31 марта (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по состоянию на начало суток 3 апреля зафиксировало 1417 случаев гибели и 2038 ранений гражданского населения Украины, всего 3455 жертв российского полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в ежедневном сообщении УВКПЧ, фиксирующем жертвы с начала кровавой войны РФ против Украины.

В частности, среди убитых - 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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Ранены 241 человек, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью впечатления, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В то же время, УВКПЧ считает, что реальное количество жертв российского вторжения существенно выше, поскольку информация из мест интенсивных боевых действий поступает с опозданием или уточняется. Это касается, в частности, Мариуполя, Волновахи, Изюма, Попасной и Ирпеня.

УВКПЧ со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины также сообщает, что по состоянию на утро 3 апреля погибли 158 детей и не менее 258 ранены.

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