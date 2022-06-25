Жертвы войны РФ против Украины: с начала полномасштабного вторжения погибли 339 детей

25 июня, 11:18
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В Украине продолжают гибнуть дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)

В Украине продолжают гибнуть дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 339 детей, более 611 получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 25 июня, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 335, Харьковской — 179, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 55, Херсонской — 52, Николаевской — 48, Запорожской — 31, Сумской — 17.

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Там также рассказали о последних случаях гибели и ранений детей от рук оккупантов.

Так, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате авиационного обстрела войсками РФ 9 марта г. Изюм Харьковской области погибла семья вместе с 14-летним сыном.

Также стало известно о ранении 16-летнего подростка 6 апреля в результате артиллерийских обстрелов Харьковской области.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Дети Война России против Украины

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