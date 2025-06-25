Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов в интервью Radio NV заявил, что за неполные полгода АОЗ поставило ВСУ вдвое больше FPV-дронов, чем за весь 2024 год.

«В этом году мы поставили вдвое больший объем FPV-дронов, чем было поставлено за весь прошлый год. Еще раз: за неполных шесть месяцев мы поставили уже вдвое больше или даже больше чем в прошлом году за весь год», — сказал Жумадилов в эфире Radio NV.

Он добавил, что, несмотря на это ощущается дефицит FPV-дронов, поскольку в войсках наращивается способность их использования.

«Если раньше таких экипажей, которые могли умело ими управлять, было меньше, они могли меньшим количеством [дронов] оперировать и, соответственно, их потребность в том, чтобы получать FPV-дроны, была ниже объективно. Сейчас она становится больше. То есть наша армия активно использует FPV-дроны. И, соответственно, учитывая то, что увеличилась потребность, того, что сейчас у нас доведено до закупок и до поставки, уже не хватает», — сказал директор АОЗ.

По словам Жумадилова Минобороны и АОЗ понимают эту проблему.

«В рамках того финансового ресурса, который мы имеем, мы все законтрактовали, за исключением ориентировочно 100 тысяч, которые сейчас мы будем объявлять на Прозоро. То есть мы эти 100 тысяч должны [докупить]», — рассказал он.

В мае руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Radio NV отметила, что в Украине, в отличие от России, отсутствует прогнозирование, поэтому на фронт поставляются изделия, которые были актуальны как минимум на март-май 2024 года.

«Например, по многим наземным роботам или воздушным дронам мы сейчас поставляем то, что было актуально [раньше], но сейчас оно уже не актуально, потому что технологическая картина фронта меняется минимум каждый месяц, каждые три месяца. На некоторых участках еще чаще может меняться обстановка — за три недели», — заявила она.

Также Берлинская сказала, что «яма с поставками дронов» возникла в результате реорганизации внутри АОЗ и кадровых решений министра обороны Рустема Умерова.