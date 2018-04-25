Из львовской школы уволили заместителя директора из-за поста о Гитлере

Заместителя директора школы №100 во Львове, учительницу истории Марьяну Батюк освободили от занимаемой должности из-за опубликованного в соцсети Facebook поста с фотографией лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Как сообщили во Львовском городском совете, в среду, 25 апреля, директор школы № 100 вручил Марьяне Батюк приказ об увольнении с работы и трудовую книжку за "совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением ее работы в школе".

20 апреля на странице Марьяны Батюк в Facebook был опубликован пост с поздравлением ко дню рождения одного из самых жестоких тиранов в мировой истории Адольфа Гитлера.

Для опровержения или подтверждения данного факта Батюк предложили предоставить Городскому центру информационных технологий доступ к копии архива ее аккаунта в Facebook. Однако она отказалась.

"Мы не допустим, чтобы во львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин - это преступники, на руках, которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает - ей не место среди детей", - пояснил мэр Львова Андрей Садовый.