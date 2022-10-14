С начала июля РФ смогла захватить всего несколько населенных пунктов на Донбассе — британская разведка

14 октября, 09:20
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Россия продолжает проводить наступательные операции на Донбассе и очень медленно продвигается вперед (Фото:Генштаб)

Россия продолжает проводить наступательные операции на Донбассе и очень медленно продвигается вперед (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, за последние три дня оккупационные войска РФ совершили тактическое наступление в направлении центра города Бахмут Донецкой области. Однако за последние три месяца они смогли захватить только два населенных пункта.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что части 2-го армейского корпуса пророссийского «ополчения» Луганской области, вероятно, продвинулись в населенные пункты Опытное и Иванград к югу от Бахмута.

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Других населенных пунктов, захваченных российскими оккупантами с начала июля, было немного, если они вообще были, отметили в разведке.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1580790468471771136

В ведомстве сообщили, что силы во главе с частной военной компанией Вагнера добились определенных успехов на Донбассе: Вагнер, вероятно, по-прежнему активно участвует в боевых действиях в Бахмуте.

Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорско-Славянский городской район, который является наиболее значительным в Донецкой области под контролем Украины.

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Россия продолжает проводить наступательные операции в центре Донбасса и очень медленно продвигается вперед, добавили в разведке.

Однако общий оперативный замысел России подрывается украинским давлением на ее северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы.

https://www.youtube.com/watch?v=jvbFvm_Bu_8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Россия Великобритания Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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