С начала июля РФ смогла захватить всего несколько населенных пунктов на Донбассе — британская разведка 14 октября, 09:20 Россия продолжает проводить наступательные операции на Донбассе и очень медленно продвигается вперед (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, за последние три дня оккупационные войска РФ совершили тактическое наступление в направлении центра города Бахмут Донецкой области. Однако за последние три месяца они смогли захватить только два населенных пункта.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что части 2-го армейского корпуса пророссийского «ополчения» Луганской области, вероятно, продвинулись в населенные пункты Опытное и Иванград к югу от Бахмута.

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Других населенных пунктов, захваченных российскими оккупантами с начала июля, было немного, если они вообще были, отметили в разведке.

В ведомстве сообщили, что силы во главе с частной военной компанией Вагнера добились определенных успехов на Донбассе: Вагнер, вероятно, по-прежнему активно участвует в боевых действиях в Бахмуте.

Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорско-Славянский городской район, который является наиболее значительным в Донецкой области под контролем Украины.

Россия продолжает проводить наступательные операции в центре Донбасса и очень медленно продвигается вперед, добавили в разведке.

Однако общий оперативный замысел России подрывается украинским давлением на ее северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы.

