Атавизм оккупационного периода. С фасада КНУ имени Шевченко убрали мемориальную табличку Булгакову 16 августа, 02:47 Мемориальная табличка Булгакову на корпусе КНУ (Фото:Tetiana Shvydchenko/Facebook)

Участница общественной организации Экспертный корпус Татьяна Швыдченко сообщила, что с корпуса КНУ имени Тараса Шевченко убрали мемориальную табличку писателю Михаилу Булгакову.



«Булгаков является символом русской культуры, к украинской никогда не имел никакого отношения, наоборот — в своих произведениях поливал грязью все украинское. Поэтому все его изображения так же являются атавизмами оккупационного периода, от которых срочно нужно избавиться», — сообщила Швыдченко.

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Мемориальную доску установили в 2017 году. Поводом стало то, что писатель учился в здании Института филологии КНУ в 1901—1909 годах. Автором барельефа на демонтированной доске является скульптор Василий Маркуш.

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