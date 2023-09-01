«Наши дети будут учиться». Залужный поздравил украинцев с Днем знаний и опубликовал видео с украинскими защитниками 1 сентября, 08:57 Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу, 1 сентября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем знаний и опубликовал видео с украинскими защитниками.

«Первое сентября. День знаний. Начало еще одного учебного года в условиях полномасштабного российского вторжения», — говорится в сообщении главнокомандующего в Telegram.

Видео дня

Залужный заявил, что школьники и учителя вынуждены подстраиваться к этим реалиям, но главное, что наши дети будут учиться, а воспитатели, учителя и преподаватели — будут учить.

«Потому что знания и культура — это то, что отличает нас от врага. Это те столбы, на которых держится сегодняшний фронт и будет строиться будущее нашей страны», — сказал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что образовательный процесс в Украине начнется с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.

В Минобразования говорили, что учебный процесс будет в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном.