С черного на цвет морской волны. Как украинские морпехи торжественно сменили береты - фоторепортаж

По случаю 100-летия создания морской пехоты в Украине в ряде городов прошла торжественная церемония смены беретов морских пехотинцев.

Во время церемонии глава украинского государства отметил, что этот процесс затрагивает память, затрагивает личное чувство многих, кто в разные времена связал свою судьбу с этим родом войск.

"Считаю, что упомянутые изменения назрели и поставленной перед нами самой историей, и российской агрессией против нашего государства", - подчеркнул он.

Торжества по смене беретов одновременно прошли в Николаеве, Одессе, а также в подразделениях, которые несут службу на линии разграничения с оккупированными Крымом и Донбассом.

Присутствующие на торжествах военнослужащие провозгласили клятву морского пехотинца, после чего состоялась церемония смены беретов.

"Сохраняя черные береты на почетных местах, в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме, что будет отличать элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море, на суше, в воздухе. Цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны - как штормовое Черное и Азовское море", - резюмировал Порошенко.

Первым головной убор нового образца Порошенко вручил Командующему морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ генерал-майору Юрию Содолю. Ему также вручили флаг Командования морской пехоты.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ об установлении в Украине нового Дня морского пехотинца 23 мая.