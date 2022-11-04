В ВСУ объяснили, с чем связан резкий рост потерь среди оккупантов

4 ноября, 14:01
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В ВСУ назвали причину резкого роста потерь среди оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

В ВСУ назвали причину резкого роста потерь среди оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Увеличение количества убитых оккупантов в последних сводках Генштаба связано с тем, что войска РФ предпринимают неудачные попытки штурма на востоке Украины.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

«Если ты ведешь наступление, ну, скажем так, не совсем подготовленным, не лучшим личным составом, соответственно у тебя и растут потери», — отметил он.

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Ранее Череватый заявил, что потери армии РФ могут быть еще больше, чем в сводках Генштаба.

4 ноября Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки в Украине уничтожили 840 российских оккупантов.

Днем ранее было ликвидировано 730 военных РФ, а 2 ноября ВСУ уничтожили 800 оккупантов.

Всего с начала вторжения РФ потеряла 74 840 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Война России против Украины

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