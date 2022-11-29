Угроза ракетного удара наземным вооружением. В Воздушных силах объяснили, с чем была связана сегодняшняя воздушная тревога

29 ноября, 15:10
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В Воздушных силах назвали причину сегодняшней масштабной воздушной тревоги (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах назвали причину сегодняшней масштабной воздушной тревоги (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем во вторник, 29 ноября, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она была связана с угрозой ракетного удара наземным вооружением.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением», — отметил он.

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Игнат подчеркнул, что Воздушные силы готовы отражать вражеские ракетные атаки.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. Через 15 минут пошли отбои на западе и в центре страны. Дольше всего тревога продолжалась в Николаевской области — 38 минут.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные готовы к отражению нападения, а также призвали украинцев не паниковать, реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

https://www.youtube.com/watch?v=hAvH6hbfq4E
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины Воздушная тревога

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