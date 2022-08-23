Генштаб предупредил об угрозе ударов с территории Беларуси 23 августа, 07:12 Сохраняется угроза ударов по Украине с территории Беларуси (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генштаб предупредил, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

В утренней сводке в Facebook также говорится, что на Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах оккупанты активно применяют средства радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

На Северском направлении зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной артиллерии в населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия в целях удержания ранее занятых районов и рубежей, пытаются улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Большая Рогань и Ивашки. Вражеская авиация нанесла удары возле Питомника и Мосьпанова. Для разведки позиций украинских войск и коррекции огня артиллерии оккупанты задействовуют БпЛА.

На Славянском направлении зафиксировали обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Норцовки, Краснополья и Долины. Авиация РФ нанесла удар неподалеку Богородичного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.