Дан приказ прекратить оборону Мариуполя: с территории Азовстали эвакуируют тела погибших украинских военных — командир полка Азов

20 мая, 13:30
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С завода Азовсталь эвакуируют тела украинских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С завода Азовсталь эвакуируют тела украинских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С территории завода Азовсталь эвакуируют тела погибших украинских военных, сообщил в видеообращении командир полка Азов Денис Прокопенко.

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«Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы отмечали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие», — отметил Прокопенко.

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По его словам, гражданских удалось эвакуировать, а тяжелораненые получили необходимую помощь — их удалось эвакуировать, чтобы дальше обменять и доставить на подконтрольную Украине территорию.

«Относительно погибших героев процесс продолжается и надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина с почестями сможет похоронить своих воинов», — сказал Прокопенко.

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Завод Азовсталь стал последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных.

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17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории Азовстали украинских военных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Полк Азов Война России против Украины

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