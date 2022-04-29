На cегодня запланирована эвакуация мирных жителей с Азовстали — Reuters 29 апреля, 09:08 Цей матеріал також доступний українською Сегодня состоится эвакуация с Азовстали (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина надеется в пятницу, 29 апреля, эвакуировать мирных жителей, которые укрылись с украинскими военными на заводе Азовсталь в Мариуполе, сообщает Reuters.

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«Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода», — сказали в Офисе президента Украины.

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Агентство отмечает, что в ОПУ больше не сообщили никаких подробностей.

В подземных укрытиях металлургического комбината Азовсталь вместе с защитниками Мариуполя находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, оккупанты продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали.

Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокировано около 120 тысяч мирных жителей.



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