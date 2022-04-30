Передали для эвакуации. На Азовстали из-под завалов вывели 20 гражданских — замкомандира полка Азов 30 апреля, 20:38 Цей матеріал також доступний українською Металлургический завод Азовсталь в Мариуполе, который регулярно атакуют российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполь в субботу вечером, 30 апреля, приехала эвакуационная колонна. С территории Азовстали смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планируют отвезти на подконтрольную Украине территорию.

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Об этом заявил замкомандира полка Азов Святослав Паламарь.

По его словам, всю ночь оккупанты атаковали завод из вражеской артиллерии, что привело к новым завалам и разрушениям. Режим тишины, который должен был начаться в 06:00, начался в 11:00. По состоянию на 20:30 обе стороны его придерживаются.

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«По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов, — это женщины и дети. И мы надеемся, что эти люди поедут в направлении договоренном, а именно — Запорожье, на подконтрольную Украине территорию», — рассказал Паламарь.



Он добавил, что бойцы Азова сейчас проводят специальную спасательную операцию: из-под завалов тросами достают гражданских, в частности женщин, детей и пожилых людей. По словам Паламаря, раненые нуждаются в медицинской помощи, но «нам неизвестно, почему именно их не забирают и о них вовсе не идет речь по поводу эвакуации на подконтрольную Украине территорию».



«Подчеркиваю, что мы просим гарантировать выезд не только гражданских, а также раненых наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь», — сказал замкомандира Азова.



Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении уже трех массовых захоронений мирных жителей.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. Сейчас они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там в подземных тоннелях находятся жители города, в том числе женщины и дети.

Российские войска сбрасывают многотонные авиационные бомбы на комбинат. Украинские власти неоднократно заявляли, что ситуация в Мариуполе, и в частности на Азовстали, критическая, требуя от РФ гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

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