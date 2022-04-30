Передали для эвакуации. На Азовстали из-под завалов вывели 20 гражданских — замкомандира полка Азов

30 апреля, 20:38
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Металлургический завод Азовсталь в Мариуполе, который регулярно атакуют российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Металлургический завод Азовсталь в Мариуполе, который регулярно атакуют российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполь в субботу вечером, 30 апреля, приехала эвакуационная колонна. С территории Азовстали смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планируют отвезти на подконтрольную Украине территорию.

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Об этом заявил замкомандира полка Азов Святослав Паламарь.

По его словам, всю ночь оккупанты атаковали завод из вражеской артиллерии, что привело к новым завалам и разрушениям. Режим тишины, который должен был начаться в 06:00, начался в 11:00. По состоянию на 20:30 обе стороны его придерживаются.

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«По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов, — это женщины и дети. И мы надеемся, что эти люди поедут в направлении договоренном, а именно — Запорожье, на подконтрольную Украине территорию», — рассказал Паламарь.

Он добавил, что бойцы Азова сейчас проводят специальную спасательную операцию: из-под завалов тросами достают гражданских, в частности женщин, детей и пожилых людей. По словам Паламаря, раненые нуждаются в медицинской помощи, но «нам неизвестно, почему именно их не забирают и о них вовсе не идет речь по поводу эвакуации на подконтрольную Украине территорию».

«Подчеркиваю, что мы просим гарантировать выезд не только гражданских, а также раненых наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь», — сказал замкомандира Азова.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении уже трех массовых захоронений мирных жителей.

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Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. Сейчас они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там в подземных тоннелях находятся жители города, в том числе женщины и дети.

Российские войска сбрасывают многотонные авиационные бомбы на комбинат. Украинские власти неоднократно заявляли, что ситуация в Мариуполе, и в частности на Азовстали, критическая, требуя от РФ гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=1sHmABX_Lrs
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Азовсталь Война России против Украины

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