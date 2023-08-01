С августа коллекторы не смогут взыскивать долги с военных
Группа украинских военных в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)
Согласно принятому в конце июля законопроекту, в период действия военного положения и в течение 90 дней после его прекращения или отмены банкам, небанковским учреждениям и коллекторам запрещается взимать с военных просроченные долги.
Этот запрет касается
- военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения:
- военнослужащих Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины;
- военнослужащих, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;
- членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
- лиц, находящихся в плену;
- лиц, с которыми утрачена связь;
- лиц, пропавших без вести.
Законопроект о защите украинских военных от коллекторов поддержали 302 депутата Верховной Рады.