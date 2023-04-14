Погиб под Бахмутом. В Кременчуге простились со снайпером Волков Да Винчи Артемом Березнюком 14 апреля, 14:56 В Кременчуге простились с Артемом Березнюком (Фото:kg.ua)

В пятницу, 14 апреля, в Кременчуге простились с бойцом из состава 67-й отдельной механизированной бригады 1-го батальона Волки Да Винчи Артемом Березнюком.

Об этом сообщает Кременчугская газета.

25 апреля этого года защитнику Украины исполнилось бы 35 лет.

На церемонию прощания пришли представители горсовета, военные, друзья.

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На прощание приехали и его собратья из роты Гонор 67-й отдельной механизированной бригады. Они рассказали, что Артем прошел непростой отбор перед тем, как попасть к Волкам Да Винчи.



Друг, познакомившийся с Артемом в зале, рассказал, что погибший был настоящим воином как на фронте, так и по жизни, и в кикбоксинге, которым занимался в мирное время. Он напомнил, что Артем неоднократно был чемпионом города и области.

Фото: kg.ua

Фото: kg.ua

Фото: kg.ua

Березнюк до последнего, не смотря на массированные артиллерийские обстрелы, уверенно выполнял свое дело. Известно, что на фронте у Артема был позывной Темич.

«Горел своим делом, рвался в бой, был бесстрашен. Он в том числе с нашей бригадой оборонял ту же „Дорогу жизни“ под Бахмутом — она там единственная. Итого держали ее полтора месяца. Перед этим были в пгт Дробышево на Лиманском направлении, после чего нас направили на Бахмут. Он искренне переживал за собратьев, боролся до последнего», — рассказали военные с позывными Флеш и Добрый.

Выполняя боевое задание в окрестностях населенного пункта Хромово Донецкой области, в полосе, обеспечивающей движение по последней дороге на Бахмут, в результате массированного артиллерийского обстрела, Березнюк получил ранения, не совместимые с жизнью.