С сегодняшнего дня водителям общественного транспорта запрещено включать музыку 7 октября, 07:12 С 7 октября водителям общественного транспорта запрещено включать музыку (Фото:Zephyrka/pixabay.com)

В Украине с пятницы, 7 октября, водителям общественного транспорта запрещено включать музыку, с этого дня вступает в силу закон 2310-IX.

Верховная Рада приняла документ 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал его 5 июля.

Согласно документу, водителю автобуса запрещается: воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон — только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров).

Видео дня

Также, согласно закону, водитель автобуса при перевозке пассажиров автомобильным транспортом имеет право не допускать к поездке не имеющего билета пассажира, нарушающего общественный порядок в салоне автобуса, загрязняющего его, пассажиров или их вещи; создающего шум в салоне, в частности с помощью технических устройств.