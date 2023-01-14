Залужный рассказал, чем россияне утром ударили по Киеву 14 января, 21:12 Россияне обстреляли Киев из ЗРК С-400 (Фото:Минобороны РФ)

Утром в субботу, 14 января, российские войска атаковали Киев зенитными управляемыми ракетами С-400. ( С-300). Враг вел обстрел с северного направления.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также он добавил, что позже государство-террорист применило для массированной атаки по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования Калибр и управляемые авиационные ракеты Х-59.

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Всего враг запустил около 33 ракет разных типов. Украинские защитники сбили 21 из них.

Около шести утра в Киеве раздались взрывы. При этом в городе не было объявлено о воздушной тревоге.

В Киевской ОВА заявили, что взрывы, которые жители Киева и области слышали в субботу утром, 14 января, связаны с возгоранием на одном из объектов критической инфраструктуры.

Позже в Офисе президента рассказали об утренней атаке России на жилую застройку в селе Копылов Бучанского района. В результате утреннего удара в Киевской области повреждены 18 частных домов.

Власти Киева также сообщили об атаке РФ на столицу. По предварительной информации КМВА, есть попадание в объект инфраструктуры. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе, в Голосеевском на нежилую территорию упали обломки ракеты — начался пожар, который позже был ликвидирован.

