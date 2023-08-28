Появился спутниковый снимок последствий удара по российскому комплексу С-400 в Крыму 28 августа, 16:53 Взрыв российской системы С-400 Триумф на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму (Фото:Скриншот видео ГУР)

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара Сил обороны по одному из компонентов российского комплекса С-400 в оккупированном Крыму 23 августа.

Журналист Радио Свобода Марк Крутов опубликовал в Twitter снимок компании Planet, сделанный 27 августа, на котором видно уничтоженную российскую технику в районе Оленевки.



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23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Оленевка. В результате была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

В Главном управлении разведки отметили, что Триумф был «визитной карточкой» средств ПВО страны-агрессора и у россиян было немного таких комплексов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что С-400 был уничтожен новой украинской ракетой, которая «показала себя абсолютно безупречно».

Перед этим журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщал, что радар воздушной разведки Подлет и пусковая установка ЗРК С-400 Триумф были уничтожены с помощью крылатой ракеты Нептун.