04 октября 2018, четверг

С 31 октября начнет летать самолет Одесса-Бухарест

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Между городами начнется прямое авиасообщение
Фото: Городской сайт Одессы

Между городами начнется прямое авиасообщение

Официальный сайт Одессы сообщает, что с 31 октября румынская компания TAROM откроет авиасообщение между Одессой и Бухарестом.

Самолет будет летать трижды в неделю

"Это важное событие для Румынии и Украины, которое способствует укреплению сотрудничества между нашими странами, развитию многих проектов, общению и туризму. От Одессы до Бухареста на автомобиле - 11 часов пути. На самолете - 2 часа. Этот рейс будет востребованным особенно для тех, кто раньше добирался на перекладных", - заявил генеральный консул Румынии в Одессе Емил Рапча.

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