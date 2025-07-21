Силы обороны Украины 20 июля нанесли ряд успешных ударов по противнику в различных локациях, продолжая сосредотачивать усилия на ослаблении военного потенциала РФ. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в Генштабе ВСУ.

Средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области, что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе.

В этой же области украинские войска поразили российский радиолокационный комплекс Небо-М, что существенно ограничило его функционирование. Удар также негативно повлиял на работу расположенной рядом радиолокационной станции 5Н66М Big Bird.

В Генштабе отметили, что такие скоординированные атаки ослабляют систему противовоздушной обороны России, уменьшая ее способность защищать войска и инфраструктуру. Это создает более благоприятные условия для действий украинских подразделений.

«Ослабление этих систем непосредственно поддерживает наши усилия, направленные на уменьшение способности РФ вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру нашего государства», — отметили в Генштабе.

21 июля в Генштабе сообщили, что страна-агрессор Россия в период с 22 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 043 160 солдат. Потери армии РФ за сутки составляют ориентировочно 1170 оккупантов убитыми и ранеными. Кроме этого, российская армия потеряла уже 1444 РСЗО, в частности, одну за минувшие сутки.