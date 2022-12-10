Пытки, убийства и изнасилования. С 24 февраля полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений РФ

10 декабря, 16:13
Поделиться:
Российские оккупанты жестоко убили женщину в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты жестоко убили женщину в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, с 24 февраля, полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что среди зафиксированных преступлений — пытки, изнасилования, убийства мирного населения.

Видео дня

Он отметил, что все правоохранительные органы Украины собирают доказательства военных преступлений, чтобы привлечь российских военнослужащих к ответственности.

Читайте также:
Избивали и пытали. В Украине двух российских оккупантов приговорили к 12 годам лишения свободы

7 декабря в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что задокументировали убийства не менее 441 гражданского российскими военными.

В октябре Национальная полиция открыла более 39 тысяч уголовных производств, связанных с преступлениями российских военных и коллаборантов на украинской территории.

https://www.youtube.com/watch?v=NEiHRi5iS-8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мирные жители Военное преступление Военные преступления Военные преступления РФ Нацполиция Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X