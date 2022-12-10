Пытки, убийства и изнасилования. С 24 февраля полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений РФ 10 декабря, 16:13 Российские оккупанты жестоко убили женщину в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, с 24 февраля, полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что среди зафиксированных преступлений — пытки, изнасилования, убийства мирного населения.

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Он отметил, что все правоохранительные органы Украины собирают доказательства военных преступлений, чтобы привлечь российских военнослужащих к ответственности.

7 декабря в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что задокументировали убийства не менее 441 гражданского российскими военными.

В октябре Национальная полиция открыла более 39 тысяч уголовных производств, связанных с преступлениями российских военных и коллаборантов на украинской территории.

