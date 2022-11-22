С начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили более 700 жителей Мелитополя — мэр 22 ноября, 17:03 Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в оккупированном городе россияне продолжают похищать местных жителей.

В комментарии Радио Свобода он заявил, что с 24 февраля похищено более 700 человек. В плену россиян на сегодняшний день находятся более 100 жителей.

Федоров также добавил, что наблюдаются новые волны похищений в городе.

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«После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов, рашисты окружают районы и проводят обыски. Если у человека дома есть что-нибудь украинское — будь то флаг или одежда с символикой — человека похищают, к нему применяются пытки», — утверждает Федоров.

22 ноября Федоров сообщил, что коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области «бегут как крысы с корабля».

Ранее издание РИА Мелитополь сообщало, что в Мелитополе коллаборанты обсуждают планы побега из города.

