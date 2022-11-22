С начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили более 700 жителей Мелитополя — мэр
Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в оккупированном городе россияне продолжают похищать местных жителей.
В комментарии Радио Свобода он заявил, что с 24 февраля похищено более 700 человек. В плену россиян на сегодняшний день находятся более 100 жителей.
Федоров также добавил, что наблюдаются новые волны похищений в городе.
«После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов, рашисты окружают районы и проводят обыски. Если у человека дома есть что-нибудь украинское — будь то флаг или одежда с символикой — человека похищают, к нему применяются пытки», — утверждает Федоров.
22 ноября Федоров сообщил, что коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области «бегут как крысы с корабля».
Ранее издание РИА Мелитополь сообщало, что в Мелитополе коллаборанты обсуждают планы побега из города.