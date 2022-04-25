С 24 февраля из Украины выехали почти 5,2 млн украинцев 25 апреля, 05:41 Цей матеріал також доступний українською Больше всего людей выехало в Польшу — 2,9 миллиона (Фото:REUTERS/Jorge Duenes)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинули почти 5,2 миллионов украинцев. Соответствующие подсчеты провело агентство ООН по делам беженцев.

Общая цифра украинцев, выехавших из Украины из-за атаки на Россию — 5 186 744 человека. Больше всего людей выехало в соседнюю Польшу – 2,9 миллиона.

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Отмечается, что за апрель выехало более 1 151 000 украинцев, а в марте – 3,4 миллиона.

Более 7,7 млн человек были перемещены в пределах Украины.

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