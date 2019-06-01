С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей — Супрун Вчера, 21:42 Цей матеріал також доступний українською НВ До 2023 года планируется создание паллиативно-реабилитационных центров НВ

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что с 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка.

Об этом она написала в своем Facebook.



«С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье», — заявила медик, добавив, что к 2020 году все детские дома будут работать в обычном режиме. Однако параллельно будет проводиться необходимая подготовка для устройства всех детей в родные, патронатные или приемные семьи.

До 2023 года планируется создание паллиативно-реабилитационных центров с количеством мест, рассчитанными в соответствии с потребностями общины.

«В новосозданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиатива. Центр также может оказывать услуги по респису — временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью», — отметила Супрун.