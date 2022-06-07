С 1 сентября. В Минобразования рассказали, в каком режиме начнется новый учебный год и анонсировали изменения в программе 7 июня, 14:50 Цей матеріал також доступний українською Минобразования планирует возобновить оффлайн-обучение в украинских школах и других учебных заведениях с 1 сентября (Фото:Школа I-III ступенів 29 Оболонського району via Facebook)

Заместитель министра образования Андрей Витренко сообщил в эфире национального телемарафона, что новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября в офлайн-режиме, то есть всем учащимся нужно будет посещать учебные заведения.

«1 сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школу, в университеты, в колледжи, в учреждения профессионально-технического образования. То есть я призываю наших детей готовиться к офлайн процессу в украинском образовании», — сказал Витренко.

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Также он анонсировал изменения в школьной программе в связи с войной. По его словам, изменения коснутся предмета Защита отечесства, в ходе преподавания которого будет усилено национально-патриотическое воспитание.

Кроме того, по словам заместителя министра, школьные преподаватели в следующем учебном году будут рассказывать детям, как правильно себя вести со взрывоопасными предметами.

«Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание. И будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности», — заявил он.

В конце мая Минобразования сообщило, что из-за полномасштабного вторжения и сбоев в учебном процессе школы самостоятельно определяют, когда дети уйдут на каникулы.

ВНО в 2022 году отменили, заменив его Национальным мультипредметным тестом, состоящим из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины. Тест можно сдать в 20 областях Украины, выбрав удобный пункт, и в специально оборудованных компьютерных центрах 23 стран.



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