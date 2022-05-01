С 1 мая в Луганской области будут подавать неодоризованный газ без специфического резкого запаха — глава ОВА 1 мая, 11:24 Цей матеріал також доступний українською Потребителям Луганской области будут подавать неодоризованный газ без специфического резкого запаха (Фото:Нефтегаз)

С 1 мая потребителям Луганской области будут подавать неодоризованный газ без специфического резкого запаха.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО Луганскгаз о рисках и осложнениях при доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей. Подобная ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

Гайдай подчеркнул, что необходимо быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасного использования природного газа.

Одорант — вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему сильный специфический запах, главным образом предупредительный, благодаря которому определяют места утечек. Чтобы обеспечить безопасность транспортировки и использования газа, ему специально придают резкий запах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.