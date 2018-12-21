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С 1 января Украина прекратит оформлять визы иностранцам в международных аэропортах

Сегодня, 13:24
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Иностранцы должны будут оформить электронные визы

Фото: kbp.kiev.ua

С 1 января 2019 года Украина прекратит оформлять визы иностранцам по прибытию в страну в международных аэропортах.

Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью Lb.ua.

"С 1 января прекращается оформление виз в международных аэропортах и расширяется функционал электронной визы", - сказал он.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства пояснил, что за текущий год в Борисполе, Жулянах и аэропорту Одессы было оформлено около 35 тысяч виз, однако в МИД признали, что это несовременная и неэффективная методика. Часть иностранцев не говорит по-английски, часть иностранцев не имеет банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.

Вместо виз в аэропортах будут оформляться электронные визы. Их функционал будет расширен за счет увеличения количества государств, граждане которых смогут ее оформить. Кроме того, расширяется перечень оснований для ее выдачи.

"Сейчас основанием является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов. Итак, электронными визами мы перекрываем практически все не иммиграционные типы поездок", - объяснил Заяц.

Он добавил, что с 1 января стоимость электронной визы составит $85.

Напомним, с апреля консульская служба МИД Украины начала оформление электронных виз (е-Виза) иностранцам для въезда в Украину. 

Для оформления электронной визы необходимо заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Е-визы действуют для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

 

Теги:   Иностранцы МИД Украины Визы

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