Новые правила для автомобилей с украинскими номерами в Германии: что изменится для украинцев с 1 июля 23 июня, 22:05 Новые правила для автомобилей с украинскими номерами в Германии: что изменится для украинцев с 1 июля (Фото:amor7/depositphotos)

Федеральное министерство транспорта и цифровизации Германии сообщает об условиях для водителей, которые управляют своими автомобилями в Германии в течение более года.

Изменения в пользовании автомобилями с украинскими номерами вступают в силу в Германии, заменяя процедуру смены регистрации. Вместо смены регистрации транспортных средств, вводится обязательный технический осмотр.

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Автомобили с украинскими номерами в Германии

В Германии введены новые правила для автомобилей с украинскими номерными знаками, которые касаются украинских граждан. Согласно обновленной политике, беженцы обязаны получить специальное разрешение на временное использование украинских номерных знаков. В заявлении на получение разрешения следует указать, что лицо не намерено постоянно находиться в Германии.

Чтобы получить это разрешение, необходимо выполнить несколько обязательных условий. Во-первых, нужно иметь страховку для транспортного средства, которая будет действовать на территории Германии. Кроме того, требуется наличие сертификата о проверке безопасности транспортного средства, а также декларации о временном пользовании в Германии. Полученное разрешение должно быть сохранено в автомобиле и действует до 31 марта 2024 года, в течение периода пограничного страхования. Стоит отметить, что это разрешение действует исключительно на территории Федеративной Республики Германия.

Кроме того, водителям автомобилей с украинскими номерами в Германии вводятся новые правила, которые необходимо учитывать. Во время проверки, водители должны иметь при себе «Зеленую карту» или подтверждение о приобретении пограничной страховки. В случае если автомобиль постоянно не находится на территории Германии, можно подать заявление об освобождении от регистрации в органы государственной регистрации. Однако, если автомобиль постоянно находится в Германии, его обязательно нужно зарегистрировать там. Начиная с 1 апреля 2024 года, немецкая регистрация станет обязательной для украинских автомобилей.

Новые правила, которые были введены, имеют целью создание регулятивной рамки для использования автомобилей с украинскими номерами в Германии. Эти нововведения упрощают процедуру и гарантируют выполнение необходимых требований в сферах страхования и технической безопасности. Водителям предстоит ознакомиться с этими новыми правилами и принять соответствующие меры, чтобы избежать непредсказуемых проблем при эксплуатации своего автомобиля в Германии.