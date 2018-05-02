С 1 июня вид на жительство для иностранцев начнут оформлять в виде ID-карт

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Кабмин утвердил новый образец вида на жительство для иностранцев
Фото: Полиграфкомбинат Украина

Кабмин утвердил новый образец вида на жительство для иностранцев

С 1 июня иностранцам и лицам без гражданства будут оформлять вид на жительство на постоянной основе в форме ID-карт.

Согласно соответствующему постановлению, удостоверения нового образца будут выпускаться в виде пластиковых карт размером 54 мм на 85,6 мм. Карты будут оснащены бесконтактными электронными носителями, на которые будут вноситься биометрические данные, а также оцифрованные фото лица и подпись.

Действовать такое удостоверение будет 10 лет.

Пока все подразделения Миграционной службы не будут обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами, одновременно с ID-картами удостоверения будут оформляться на бланках старого образца в виде книжки.

Все удостоверения, выданные до 1 июня 2018 года, сохранят свою силу независимо от формы выпуска.

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