Ночной удар по Ржищеву: число погибших возросло до семи — ГСЧС 22 марта, 15:13 Спасатели продолжают разбирать завалы в Ржищеве (Фото:ГСЧС)

В Ржищеве Киевской области количество погибших в результате атаки дронов, запущенных Россией в ночь на 22 марта, возросло до семи.

Об этом спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан заявила в комментарии Украинской правде.

Из-под завалов разрушенных при атаке общежитий достали тела еще трех человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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«Возросло число жертв. Семь погибших найдены на 14:30», — сообщила Рубан.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона рассказал, что к врачам обратились 18 человек, которые получили помощь, но их не госпитализировали. Еще восемь — в больницах с травмами разной степени тяжести, в том числе мальчик 2011 года рождения.

Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed. В Ржищеве они ударили по двум общежитиям и лицею.

