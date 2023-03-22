Подробности ночной атаки под Киевом. Россия ударила по общежитиям и лицею в Ржищеве, трое погибших, под завалами люди 22 марта, 09:35 После удара России по Ржищеву известно о трех погибших, под завалами людях. (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В Ржищеве Киевской области в результате российской атаки дронами Shahed в ночь на среду, 22 марта, частично разрушены два пятиэтажных общежития и учебный корпус профессионального лицея. Под завалами находятся люди.

Как сообщает ГСЧС, в общежитиях частично разрушены четвертый и пятый этажи. По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, одна часть здания практически разрушена. После атаки начался пожар, который ликвидировали в 06:50.

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Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

По состоянию на 07:00 известно о трех погибших, среди них — приехавший по вызову водитель скорой, заявили в Офисе генпрокурора. Еще семь человек травмировались, судьба пятерых неизвестна — они могут находиться под завалами. По данным Небитова, госпитализировали более 20 человек, в том числе 11-летнего ребенка.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 людей. На месте работают спасатели. Офис генпрокурора начал расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Фото: ГСЧС

В ночь на 22 марта в северных регионах Украины объявили воздушную тревогу. По данным столичных властей, в небе над Киевом сбили все вражеские цели. В Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили 16 из 21 иранских дронов.

