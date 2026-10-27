Новые правила от НКРЭКП: украинцы смогут зарабатывать на экономии электричества в пиковые часы
Как пояснили в НКРЭКП, в проекте изменений речь идет о сознательном переносе потребления электроэнергии с пиковых часов на периоды, когда нагрузка на сеть меньше (Фото: НЭК Укрэнерго / Facebook)
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила изменения в Правила розничного рынка электроэнергии. Согласно им, клиенты смогут получать деньги за гибкое использование электроэнергии.
Об этом говорится в соответствующем решении НКРЭКП, опубликованном 27 октября.
Как заявили представители ведомства, такие изменения происходят во исполнение Закона Украины № 4834-IX о внедрении европейских механизмов управления спросом на электроэнергию.
Как пояснили в НКРЭКП, в проекте изменений речь идет о сознательном переносе потребления электроэнергии с пиковых часов на периоды, когда нагрузка на сеть меньше, — и о получении денежного вознаграждения.
Координацией этого процесса будут заниматься агрегаторы — специальные участники рынка электроэнергии, которые объединяют возможности отдельных потребителей для управления спросом.
«Например, предприятие сможет переносить часть производственных процессов на часы меньшей нагрузки, а домохозяйство — изменять график работы электроприборов. Если такие изменения соответствуют условиям договора с агрегатором, потребитель сможет получить за них вознаграждение», — сообщили в НКРЭКП.
Кроме того, потребителям не придётся менять своего текущего поставщика электроэнергии.
Для участия в системе управления спросом потребуется иметь два отдельных документа:
- договор с поставщиком электроэнергии — на покупку электроэнергии;
- договор с агрегатором — об участии в управлении спросом и получении выплат.
Кроме того, как пояснили в НКРЭКП, схема будет действовать для всех категорий потребителей:
- предприятия смогут переносить отдельные производственные процессы на часы минимальной нагрузки;
- домохозяйства смогут корректировать график работы мощных бытовых электроприборов.
«Документ определяет порядок взаимодействия между потребителями и агрегаторами, требования к договорам, правила расчетов и информирования. (…) Проект постановления вскоре будет опубликован на официальном сайте Нацкомиссии для сбора замечаний, предложений и проведения открытого обсуждения», — резюмировали в НКРЭКП.
7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла закон об имплементации норм европейского права в области интеграции энергетических рынков. Этим документом были внесены изменения в закон о рынке электрической энергии в части регулирования механизмов соединения украинских рынков РДН/ВДР с соответствующими европейскими рынками, на которых, помимо положительных цен, могут формироваться отрицательные или нулевые цены на электроэнергию.
«Этот закон направлен на полную синхронизацию энергосистем Украины и Европы. Когда есть профицит, мы можем беспрепятственно экспортировать, и наоборот, когда есть дефицит — импортировать. В Европе бывают отрицательные цены на электроэнергию. У нас такого никогда не было. Поэтому мы хотим этим законом разрешить, чтобы дешевая электроэнергия из Европы поступала в Украину», — подчеркнул председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.