Рынку не хватает швей, трактористов и сантехников. Глава Минобразования Лилия Гриневич в большом интервью НВ

Недавно министр образования и науки Украины Лилия Гриневич дала большое интервью в программе Новий Вечір с Дмитрием Тузовым на Радио НВ. Предлагаем вам самое главное и самое интересное из этого разговора.

О новой двенадцатилетке

Для максимальной эффективности школы необходимы, как минимум, три вещи. Первое - достаточная продолжительность обучения. У нас учебное время, за которое дети получают полное среднее образование, самое короткое в Европе. И огромное количество материала. Учитывая вынужденные перерывы в обучении, которые бывают, например, из-за эпидемии гриппа.

У нас есть достаточно много каникул, также больше чем в Европе. Реформа новой украинской школы предусматривает переход к двенадцатилетнему образованию. И если мы говорим о таких системах образования, где меньше дают домашнего задания, как правило, в них большая продолжительность учебного дня, когда есть большой перерыв, и потом дети еще учатся до четырех или пяти часов.

Об упрощении обучения

Мы должны обеспечить тесные межпредметные связи. У нас есть традиция попредметного изучения физики, химии, биологии. В очень многих образовательных системах есть один предмет, который называется science и в его рамках интегрировано изучается физика, химия, биология. То есть, изучается определенное явление и рассматривается с позиции физической, химической, биологической. Таким образом формируется целостная картина мира.

Например, если говорить о финансовой грамотности, то мы очень много по финансовой грамотности можем интегрировать в изучение математики. И не надо специально вводить предмет финансовая грамотность. Или если мы, например, говорим о гражданском образовании, то мы можем очень много интегрировать в курс истории и права.

Лилия Гриневич via Facebook

Сегодня действительно новые методики обучения и технические средства, которые мы имеем (мультимедиа), позволяют разнообразить процесс обучения и давать его различными способами, когда дети могут усвоить большее количество информации. Например, если учитель сегодня может использовать мультимедийные ресурсы и показывать одновременно видео, многомерные модели, когда ребенок лучше это схватывает, лучше усваивает, тогда на это нужно меньше времени.

Об учебниках

Наш образовательный рынок оказался не готов так быстро выполнить крупный заказ. У нас практически завершены поставки для первого класса, мы отгрузили заказ полностью на областные базы. Теперь ответственность на органах местного самоуправления, кто будет доставлять в школы.

Еще вопрос по десятому классу, туда учебники доставляются в течение ноября. Все pdf-версии учебников для десятого класса еще с 30 августа у нас на сайте Министерства образования. Десятиклассники пользуются компьютером и соответствующими техническими средствами, чтобы иметь доступ к pdf-версии. Печатные версии будут поступать в ноябре.

Об учителях

Учитель является автономным в выборе методов обучения и даже в том, как он планирует учебную деятельность. Мы сняли запреты, и каждый учитель может сам решить, сколько времени он уделит определенной теме, он может также изменить порядок тем. Мы сегодня не имеем достаточно учителей естественно-научных предметов и т.д. То есть, естественно-математическое образование также у нас в приоритете.

Второе - мы создаем государственную службу качества образования и закон Об образовании забрал у органов местного самоуправления педагогический надзор за учителем. Это могут сделать только независимые органы государственной службы качества образования, не зависящие от органов местного самоуправления.

Государственная служба качества образования не зависит от Министерства. Для нас очень важно, чтобы это не делали органы местного самоуправления, потому что тогда они фактически могут манипулировать этим учителем. Мы хотим вообще уменьшить количество педагогического надзора за учителем, нужно научиться доверять ему. Также учителя проходят переаттестацию каждые пять лет.

О бумажной бюрократии в школе

Ко Дню учителя мы как раз представили новый приказ о документообороте в школах. По нашим подсчетам, на 22% сократили количество обязательных документов, которые должны заполнять в школе, часть вообще перевели в произвольную форму. Как себе учитель хочет, так себе это и пишет. Не все, что мы хотели, нам удалось отменить, потому что, например, Государственная архивная служба требует целый ряд документов, которые у них потом должны храниться 75 лет.

Репетиторство

По результатам внешнего независимого оценивания, мы видим, что есть очень большое количество детей, которые нанимали репетиторов для подготовки. Но мы видим и тех детей, которые не имели репетиторов и успешно прошли внешнее независимое оценивание.

Лилия Гриневич via Facebook

Учебный процесс - это совместная деятельность, которая зависит от того, насколько ответственно ребенок относится к этому обучению, особенно старшеклассник, который готовится. Он должен самостоятельно также готовиться. И, конечно, насколько эффективно преподает учитель, например, какие методики он берет для того, чтобы обобщить весь материал, который потом будет на внешнем независимом оценивании.

О школах в условиях войны на Донбассе

На линии разграничения в серой зоне у нас расположено около 100 заведений. Это 60 заведений в Донецкой области и 37 в Луганской - 97 школ. Сейчас в Луганской области функционируют все эти школы, а в Донецкой 10 приостановлено аж в 2017 году из-за боевых действий. В Авдеевке - две, в Волновахском районе - три, в Ясиноватском - две. Еще областная школа-интернат номер 3 также не функционирует. Детей возят в школы, но и сейчас также бывают обстрелы. У нас те школы перманентно находятся в ремонте.

Во время последних обстрелов были повреждены школы в Бахмутском районе Донецкой области. И, конечно, это значит, что и учителя, и дети никогда не могут расслабиться до конца. Все настороженные, и при этом педагоги дают детям образование. Из дополнительных проблем присутствует то, что дети и все учителя должны четко знать, что делать в таких ситуациях, куда бежать, каким образом себя уберечь.

Лилия Гриневич via Facebook

В школах, соответственно, есть так называемые противоминные программы, которые мы делаем с международными партнерами, для того, чтобы ребенок не погиб, не навредил себе. Потому что это тоже является проблемой этих территорий.

О сельской школе

У нас самая большая проблема в сельской местности, потому что там и плохой интернет и хуже обеспечение в школах.

Об учениках частных школ

На одного ребенка в частной школе мы будем давать ориентировочно 80% от того, что мы даем в государственной. То есть это не будут очень большие деньги, но это, все же, будет справедливость. В пределах страны это 196 млн грн. Это примерно 10 тыс. грн на ребенка в год.

О выпускниках

Сегодня выпускники украинских школ выбирают гуманитарные направления обучения, а с привлечением на технические направления есть проблема. В старшей школе дети должны иметь большую возможность выбора тех предметов, которые их интересуют. Да, это так называемое профильное обучение. Однако в пределах двухлетней старшей школы такое обучение очень трудно реализовывать, потому что не хватает времени. Если ребенок хочет стать историком, юристом, то ему нужно углубить изучение гуманитарных предметов. На это нужно время.

В то же время ученик должен получить общеобразовательную подготовку. Он должен ориентироваться в своем организме, в природных явлениях, иметь базовые физические знания. И вот для этого интегрируется этот курс. Я считаю, что осовременивание содержания образования - это изучение не только истории физики, но и демонстрация достижений, сделанных в этой области.

Проблемы профессионально-технического образования

На базе профессионально-технических лицеев мы создаем учебно-практические центры, где ставим современное оборудование по наиболее дефицитным профессиям. Швея - это очень дефицитная профессия сегодня в Украине. Легкая промышленность страдает от того, что на рынке не хватает швей, которые обладают навыками работы с соответствующим оборудованием. Это также тракторист, сантехник. Мы выбрали именно те профессии, по которым есть самый большой голод на рынке труда.

Лилия Гриневич via Facebook

Кроме того, технологии изменились. У нас в профессионально-техническом образовании изношенность базы составляет от 60 до 90%. И, кстати, мы целый год работали над проектом с ЕС, который определил, наконец, приоритетом развитие инфраструктуры профессионально-технического образования в Украине, и мы будем привлекать к этому также Европейский инвестиционный банк.

О работодателях

Сегодня работодатели не хотят создавать параллельную систему повышения квалификации. Мы обучаем студентов за государственные средства в профтехобразовании, они приходят на производство, и работодатель должен их учить второй раз. То есть, это пустая трата средств, и сейчас важно объединить эти ресурсы.

Высшее образование

В бюджете впервые заложены средства на так называемое базовое научное финансирование для университетов. Ясно, что это не будет размазано тонким слоем по всем университетам. Университеты будут его получать по определенным критериям. Имеющие соответствующий высокий индекс с их научными работами в международных научных базах, где это признано на международном уровне.

С 2019 года мы запускаем Национальный фонд исследований, который будет финансировать научные работы не только университетские, но вообще научных коллективов из НАН Украины. Это научные коллективы, которые подают свою работу по определенным приоритетам. На грантовой основе по четким прозрачным критериям Национальный фонд исследований будет выделять им средства. Сейчас этот фонд составляет 250 млн грн. Очевидно, что он должен быть больше, однако должен выработать сначала все эти критерии и показать формат своей работы.

Лилия Гриневич via Facebook

Львиная доля финансирования науки приходится на Национальную академию наук. На самом деле, вся основная наука сосредоточена в Национальной академии. Для нас один из приоритетов - улучшить уровень научных исследований в университетах. Потому что настоящее высшее образование должно базироваться также на объединении с научными исследованиями, иначе там не будет того качества высшего образования, которое нужно.

Меня лично очень беспокоит уровень заработной платы в высшем образовании, потому что у учителей у нас было очень существенное повышение заработной платы, в частности, в 2017 году на 50% и в 2018.

О педагогическом образование в Украине

Это правда, педагогические университеты, классические университеты, которые выпускают будущих учителей, также должны измениться и обновить содержание своего обучения. У них теория чрезвычайно преобладает над практикой. Когда приходят молодые учителя, они не готовы практически работать в школе. И вот сейчас мы приняли новую концепцию педагогического образования, кстати, мы сейчас начали украинского-финский проект. Финны являются ведущей страной в подготовке учителя, лучшее педагогическое образование в Финляндии.

Обучение в инклюзивных классах

Один из приоритетов реформы - инклюзивное образование, и опять у нас будет инклюзивная субвенция. На такого ребенка будет выделяться большее финансирования, чем на обычных детей. В частности, в этом году в бюджете мы увеличиваем количество ставок ассистента учителя, который помогает учителю в инклюзивных классах. И это очень важно, чтобы дети такие, которые раньше сидели дома на индивидуальном обучении или учились в интернатах очень далеко от своей семьи, имели возможность учиться в нормальной обычной среде.

Проблемы образовательной реформы на местах

Реализация денег и воплощение программы на местах. Когда есть деньги - это не значит, что все хорошо, их надо правильно использовать. Это зависит от управленческой способности органов местного самоуправления, сумели ли они вовремя провести тендер, не включилась во время этого тендера недобросовестная конкуренция. Не более 60% субвенции в 1 млрд грн освоено на местах.