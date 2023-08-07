«Это было крутое путешествие». Рымарук уходит из фонда Повернись живим 7 августа, 14:47 Андрей Рымарук (Фото:www.facebook.com/andrei.rumaryk/?locale=uk_UA)

В понедельник, 7 августа, Андрей Рымарук сообщил, что уходит из фонда Повернись живим.

«Это было крутое путешествие длиной в более чем семь лет. Сейчас у меня только слова благодарности команде за достойную и плодотворную работу. Всем силовым подразделениям и командованию за огромный кредит доверия», — написал он в Twitter.

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Андрей Рымарук возглавлял военный департамент фонда Повернись живим, который занимается коммуникацией с военными, закупками и доставкой грузов на фронт.

В 2015—2016 годах, до работы в фонде Рымарук служил разведчиком в 53-й механизированной бригаде.

Повернись живим — украинский фонд компетентной помощи армии. Является одним из крупнейших фондов помощи украинским военным и волонтерам.