«Россияне считали глубоким тылом». Детонация на складе боеприпасов под Геническом продолжалась шесть часов — Федоров

19 июня, 10:57
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Взрывы на складе боеприпасов в Рыковом (Фото:Sternenko/Telegram)

Взрывы на складе боеприпасов в Рыковом (Фото:Sternenko/Telegram)

После взрыва детонация на складе россиян с боеприпасами в оккупированном поселке Рыково Херсонской области продолжалась не менее шести часов.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире телемарафона в понедельник, 19 июня.

«Они считали, что это глубокий тыл и туда точно не может достать что-то, что привело к „хлопку“ для врагов. Именно поэтому они стараются больше укреплять свои рубежи», — рассказал он.

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18 июня на оккупированном левобережье Херсонской области в поселке Рыково (Партизаны) Генического района прогремели взрывы, в ВСУ подтвердили попадание по крупному складу войск РФ.

«Если больше таких складов будет уничтожаться в тылах врага, тем лучше будет для наших войск — меньше будет наноситься ударов артиллерией врага», — сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

https://twitter.com/hwtnv/status/1670639088721104896?s=20
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область Боеприпасы

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