Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ и сообщил об ударе по базе российских катеров

Пожар в российской Рязани после атаки БПЛА, 29 июля 2026 года (Фото: Exilenova+)

Силы обороны Украины в ночь на среду, 29 июля, поразили российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод и место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

В результате удара по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани возник масштабный пожар.

В Генштабе подчеркнули, что Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей российской армии.

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Также Силы обороны поразили место базирования скоростных катеров Черноморского флота страны-агрессора в районе временно оккупированного Межводного в Крыму.

Объект используется для технического обслуживания катеров, задействованных в патрулировании, охране побережья, логистическом обеспечении и выполнении других задач в интересах армии РФ.

В районе Почепа Брянской области РФ, по данным Генштаба, поражена радиолокационная станция оккупантов, в Донецке — место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА, в Портовском — склад материально-технических средств, а в районе Выселок Донецкой области — автомобильный мост.

Утром 29 июля сообщалось об атаке БПЛА на Рязань, где загорелись склад российского маркетплейса Wildberries и местный НПЗ.

Минобороны страны-агрессора России заявляло о «перехвате» ночью 295 украинских БПЛА над 11 российскими регионами и над Крымом.