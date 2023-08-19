«В этой трагедии виноват враг». Известные украинцы поддержали Марию Берлинскую после удара по Чернигову, где проходила выставка дронов 19 августа, 18:42 Спасатели работают после российского ракетного удара в центре Чернигова, 19 августа 2023 года (Фото:National Police/Handout via REUTERS)

После российской ракетной атаки на Драмтеатр в Чернигове ряд пользователей соцсетей раскритиковали организаторов выставки дронов в этом городе, заявив, что они подвергли людей опасности, организовав такое мероприятие в городе, расположенном недалеко от границы с Россией.



Главным объектом критики стала соорганизатор выставки дронов Мария Берлинская. В то же время, многие известные украинцы поддержали Берлинскую, подчеркнув, что в атаке виновата именно Россия.

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«Надо защитить Марию Берлинскую и всех организаторов! В этой войне, в этой трагедии виноват враг. Точка», — написала в своем сообщении бывшая нардеп от Самопомочи Виктория Войцицкая.

Адвокат и военный Маси Найем написал, что общество будет обвинять Берлинскую, а не россиян в атаке из-за накопленного негатива.

«Мария очень много сделала для обороноспособности Украины. И я встану на ее защиту. Вся Украина в опасности. Россияне могли ударить туда баллистикой и без мероприятия, которое проходило там. Как это делали до этого сотни раз. В Мариуполе, например, не было мероприятия… был прекрасный город. Это не помешало росянам его уничтожить. Поэтому очень прошу вас придержать ваш шакальный экспресс. Если вы за Украину, а не просто поговорить. Выводы, конечно, надо сделать. Такие мероприятия должны быть более закрытыми. Менее публичными», — заявил он.

Найем также отметил, что видит «сотни публичных мероприятий, касающихся БПЛА или другого сектора обороны», а впереди День Независимости и другие праздники.

«Это все — риски. Так бывает, потому что война. Но считаю, что это задача ГОСУДАРСТВА регулировать целесообразность публичных мероприятий (тем более в приграничном городе, мероприятие в Чернигове было согласовано ВГА). И задача государства принимать системное решение. Как во время COVID, запретить мероприятия, в которых предусмотрено нахождение определенного количества людей одновременно в одном месте. Или запретить публичные анонсы таких мероприятий. Сделать правильные выводы — это ценно. А не каннибализм», — считает он.

Народный депутат от Голоса Соломия Бобровская подчеркнула, что удар по Чернигову — очередная террористическая атака россиян.

«Никто никому из нас не обещал, что можем себя где-то у себя дома спокойно чувствовать. Пожалуйста, не надо истерик и вину сваливать на тех, кто ежедневно титанически работает для поддержки сил обороны! Это то, что ожидает от нас враг — максимального раскола нашего общества!» — написала она, пожелав сил Марии Берлинской, Любе Шипович и Игорю Луценко.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк предложила украинцам «поискать и задонатить на дрон» «вместо того, чтобы хейтить своих же за проведение публичного мероприятия».

«В ударе виноваты россияне. Именно РФ сбросила баллистическую ракету в центр гражданского города, в субботу утром. В Украине сейчас нет тыла и нет безопасного места. Ночью было повреждено около 400 зданий в Хмельницкой области. Школ, коммунальных помещений, домов. Людям надо было не спать у себя дома? Не жить, не двигаться, потому что Путин нападет? Придерживаемся личных мер безопасности. Донатим на дроны прямо сейчас», — написала она.

Шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина написала на своей странице в Facebook, что «хейтить организаторов мероприятия (суть которого — борьба с Россией) за то, что Россия по ним ударила — долбаное днище».

«Сейчас задача силовиков — найти того (или тех), кто дал наводку. Наводка точно была. Советы фб в этом деле силовикам точно не нужны», — добавила она.

На данный момент известно о 110 раненых и семи погибших в результате ракетной атаки России по центру Чернигова. Одной из погибших было всего шесть лет.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в момент взрыва возле Драмтеатра в центре Чернигова остановился рейсовый автобус, именно в этом месте было много жертв.

Из-за взрывной волны вспыхнул пожар в помещении хозяйственного суда, повреждено здание Черниговской ОГА. Также в центре города и на прилегающих улицах повреждены другие здания, магазины, кафе.

В Черниговском городском совете заявили, что не согласовывали выставку дронов в городе, которая предположительно была целью ракетной атаки России, и не давали разрешения на ее проведение.

Соорганизатор выставки Мария Берлинская в посте на своей странице в Facebook написала, что проведение выставки действительно согласовывалось не с горсоветом, а с военно-гражданской администрацией.

«Это никакая не бизнес выставка, это закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров на тему военных технологий для фронта. Вижу официальное заявление городского совета, с ними действительно не согласовывалось. Согласовывалось с ВГА, как и положено. Никаких комментариев журналистам я не даю, сначала официальное расследование. Вижу как подключились травить анонимные пророссийские аккаунты, разгонять зраду и ненависть. Жаль, что среди них есть и некоторые украинские блогеры, которые даже не пытаются разобраться в ситуации», — говорится в сообщении Берлинской.

Она также рассказала, что анонс мероприятия был размещен публично, но не указывалась локация.

«Конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам», — утверждает Берлинская.

По ее словам, как только в городе объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам было несколько раз объявлено о необходимости уйти в укрытие.

«К сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. Все, кто пошли в укрытие, целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара», — написала волонтерка.

